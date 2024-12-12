Hayvan damında uyuşturucu imalatı ve ticaretine polis operasyonu
İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir hayvan damında uyuşturucu yetiştirip ticaretini yapan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Ödemiş ilçesindeki bir hayvan damında uyuşturucu madde imalatının ve ticaretinin yapıldığı bilgisi alındı. Savcılık koordinesinde adreste yapılan aramada; 38 kilo 750 gram esrar, 749 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hayvan Damında Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?