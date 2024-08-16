Hayvanları orman yangınında telef olan vatandaşın feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
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Hayvanları orman yangınında telef olan vatandaşın feryadı yürekleri dağladı

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Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı 2 mahallede çıkan orman yangınlarından etkilenen Karayakup Köyünde küçükbaş hayvanlarının yanarak telef olduğunu gören bir vatandaş o anları feryatlar içinde kayıt altına aldı.

16.08.2024 09:51
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Hayvanları orman yangınında telef olan vatandaşın feryadı yürekleri dağladı

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı 2 mahallede çıkan orman yangınlarından etkilenen Karayakup Köyünde küçükbaş hayvanlarının yanarak telef olduğunu gören bir vatandaş o anları feryatlar içinde kayıt altına aldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 2 farklı noktada çıkan orman yangınları devam ederken tedbir amaçlı boşaltılan köylerden biri olan Karayakup Köyü tamamen yandı. Karayakup köyünde geçimini hayvancılıkla sağladığı anlaşılan bir vatandaş küçükbaş hayvanlarının yanarak telef olduğu anları feryatlar içinde kayıt altına alırken, sağ olan hayvanlarını ise çaresizlik içinde seslenerek aradı.

Hayvanları orman yangınında telef olan vatandaşın feryadı yürekleri dağladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hayvanları orman yangınında telef olan vatandaşın feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanları orman yangınında telef olan vatandaşın feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
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