Hekimhan\'da Tofaş ile Tünel Kazası: 3 Yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Fiat Tofaş marka otomobilin tünel içerisinde duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya -Sivas karayolu Hekimhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yama dağı istikametine seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisinde duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
