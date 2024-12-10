Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Trajik Doğum Günü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Trajik Doğum Günü

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu\'nun Trajik Doğum Günü

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu, kazadan bir gün önce 25. doğum gününü kutladı. Arkadaşları tarafından yapılan sürpriz kutlama, şehit teğmenin son doğum günü olduğunu bilmeden gerçekleştirildi. Kalyoncu, Çayeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

10.12.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün helikopter kazasında şehit olan askerlerden Rizeli Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun kazadan bir gün önce doğum günü olduğu ve arkadaşları tarafından önceki gün kendisine süpriz bir doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, dün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) bugün memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun helikopter kazasından bir gün önce 25. yaşına girdiği ve teğmen arkadaşları tarafından odasına getirilen süpriz doğum günü pastası ile önceki gün doğum gününün kutlandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde odasına ellerinde pasta ile giren arkadaşları şehit teğmenin son doğum günü olacağını bilmeden doğum gününü kutladıkları görülüyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğum Günü, Helikopter, Keçiborlu, Isparta, 3-sayfa, Çayeli, Ceyhun, Teğmen, Kaza, rize, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Trajik Doğum Günü - Son Dakika


16:05 Asgari ücret pazarlığı başladı Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan’dan umut dolu sözler Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:36 Esad’ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti Esad'ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti
21:26 Ancelotti, Arda Güler’in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu Ancelotti, Arda Güler'in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu
21:03 MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan’ı konuşması sonrası alkışladı MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı
20:53 Şam’da kritik zirve: Esad’ın başbakanı hükümeti resmen devretti Şam'da kritik zirve: Esad'ın başbakanı hükümeti resmen devretti
20:40 Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet
20:34 Tel Rıfat komutanından “Türkiye“ çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek Tel Rıfat komutanından "Türkiye" çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek
20:30 Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 16:47:37. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Trajik Doğum Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.