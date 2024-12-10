Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu\'nun Trajik Doğum Günü

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün helikopter kazasında şehit olan askerlerden Rizeli Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun kazadan bir gün önce doğum günü olduğu ve arkadaşları tarafından önceki gün kendisine süpriz bir doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, dün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) bugün memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun helikopter kazasından bir gün önce 25. yaşına girdiği ve teğmen arkadaşları tarafından odasına getirilen süpriz doğum günü pastası ile önceki gün doğum gününün kutlandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde odasına ellerinde pasta ile giren arkadaşları şehit teğmenin son doğum günü olacağını bilmeden doğum gününü kutladıkları görülüyor. - RİZE