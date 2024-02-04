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Helikopterin düştüğü alanda ve enkazda çalışmalar sürüyor

GAZİANTEP - Hatay'da havalandıktan sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin düştüğü alanda ve enkazdaki çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da sürdü.

Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan pilot emniyet amiri Cemil Gülen ile sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.

Helikopterin düştüğü alanda ve enkazda çalışmalar sabah da sürdü

Şehit pilotların naaşları, gece saatlerinde hastane morguna kaldırılırken, yaralanan teknisyen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin düştüğü alanda ve enkazdaki çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da sürdü. Ekiplerin bölgedeki geniş güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.