Hendek'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hendek'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Hendek\'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Bayraktepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

16.05.2024 22:29
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bayraktepe Mahallesi 7012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K.'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda evin büyük bir bölümünü saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri (SAKE) ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale gelirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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