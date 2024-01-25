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Hendek'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Hendek'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 sentetik hap, 3 adet tütün sarma makinesi, 35 gram kıyılmış tütün, 20 bin 800 adet dolu, 5 bin 600 adet boş makaron, 66 paket nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Hendek\'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
25.01.2024 - 15:52,
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 sentetik hap, 3 adet tütün sarma makinesi, 35 gram kıyılmış tütün, 20 bin 800 adet dolu, 5 bin 600 adet boş makaron, 66 paket nargile tütünü ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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