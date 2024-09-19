Hendek'teki Makarna Fabrikası Patlaması: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Hendek'teki Makarna Fabrikası Patlaması: 6 Gözaltı

Hendek\'teki Makarna Fabrikası Patlaması: 6 Gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 şüpheli gözaltına alındı.

19.09.2024 00:32
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin adliyeye ifadeye çağrılan 7 şüpheliden 6'sı hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Fabrika sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Patlamanın sebebini bulmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüphelinin Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan ve aralarında 2'si fabrika sahibi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde tekrar adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hendek'teki Makarna Fabrikası Patlaması: 6 Gözaltı - Son Dakika

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