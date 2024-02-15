Anne, kızının sahte şeyh tarafından kaçırıldığını iddia etti - Son Dakika
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Anne, kızının sahte şeyh tarafından kaçırıldığını iddia etti

Esra Erol'da programına başvuran bir anne, kızının kendisini şeyh olarak tanıtan sahte bir hocanın yanına kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Günlerdir süren yayınlarda sahte şeyhin 300 kişiyi bir termal otelde tutarak harem kurduğu, müritleri diye tanımadığı kişilere de şifa vermek için kırbaçladığı ortaya çıktı.

15.02.2024 08:50  Güncelleme: 09:15
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan anne Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nün kendisini şeyh olarak tanıtan Mustafa Çubuk'un yanına kaçtığını ileri sürerek yardım istedi. Konunun gündeme gelmesiyle yayına gelen ihbarlarda Çubuk'un bir termal oteli kapatarak 300 kişiyle yaşadığı ve harem kurduğu iddia edildi.

"HADİSLERDEKİ MEHDİ DÜNYAYA GELMİŞ"

7 aydır kızından haber alamayan Fatma Hanım, kızının kendisinin yanına gelerek sahte hocadan bahsettiğini ve "Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum" ifadelerini kullanarak bir sabah evden ayrıldığını ve kendisinden o zamandan beri haber alamadığını söyledi. Sözde hocanın termal otel gibi bir yerde birçok genç kızı yanında tuttuğunu ileri süren anne gözyaşlarına boğuldu.

Her şey Esra Erol'un programında ortaya çıktı! Sahte şeyh otelde harem kurmuş

KAYIP GENÇ KADIN: ONUN MÜRİDİYİM, İLİM ÖĞRENİYORUZ

Kısa sürede ulaşılan Mevlüde, canlı yayına bağlanarak "Allah'ın izniyle onun müridiyim" diyerek ağızları açık bıraktı. Ailesini reddettiğini belirten genç kadının kısa sürede çarşafa girdiği görülürken "Biz burada ilim öğreniyoruz" dedi.

Her şey Esra Erol'un programında ortaya çıktı! Sahte şeyh otelde harem kurmuş

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE BAŞVURMUŞ

Gelen bilgileri paylaşan Esra Erol ise kendisini hoca olarak tanıtan Mustafa Çubuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığını ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Öte yandan iddiaların hedefindeki Mustafa Çubuk'un kayıp olduğu ve günlerdir haber alınamadığı belirtildi.

Her şey Esra Erol'un programında ortaya çıktı! Sahte şeyh otelde harem kurmuş

6 KIZ ÇOCUĞUNU EVLENDİRDİĞİ İDDİASI

Canlı yayında yaşananların ardından birçok kişi de programa bağlanan seyirciler, Çubuk'un 300 kişiyle bir termal otelde kaldığı ve burada kendisine harem kurduğunu söyledi. Öte yandan sahte şeyhin, müritlerini kırbaçladığı da ileri sürüldü. Çubuk'un kişilere vurarak şifa verdiğini söylemesi herkesi şaşkına çevirdi. Tüm bunların yanı sıra sahte şeyhin 6 kız çocuğunu evlendirdiği de söylentiler arasında yer aldı.

SAHTE ŞEYH: 1500 KİŞİ OLUNCA SAVAŞ ÇIKARACAĞIZ

İddiaların art arda geldiği Mustafa Çubuk'un zorla tuttuğu iddia edilen kişilere attığı mesaj da ortaya çıktı. Savaş çıkarma girişimi olduğundan bahsedilen Çubuk'un attığı mesajda "Biz 1500 kişi olduğumuzda savaş çıkartacağız" ifadeler yer alıyor. Çabuk'un, bankacılık sistemini kafir kurumlar olarak nitelendirdiği, hilafet hareketinin finansmanı için kredi çekmenin caiz olduğunu savunduğuna dair mesajlar da canlı yayında yayınlandı.

Her şey Esra Erol'un programında ortaya çıktı! Sahte şeyh otelde harem kurmuş

İDDİALARA CEVAP: BURADA KARDEŞÇE YAŞAYIP PARAMIZI KAZANIYORUZ

Çanakkale'deki termal otelde sahte Mustafa hocayla yaşayan Hasan Bey ise iddiaların ardında yayına bağlanarak "Burada 50 aile yaşıyor. Paralar havuz sisteminde toplanıyor. Hayvancılık ve tarımla ilgilenerek para kazanıyoruz. Bu anlatılanlar doğru değil. Bu devirde kardeş kardeşle yaşayamazken biz burada 170 kişi yaşıyoruz. Yazın burada bahçelerde işçi olarak çalıştık. Biz burada kimseyi zorla tutmuyoruz. Kızlar zorla tutuluyorsa jandarma geldiğinde gidebilirdi. Çocukları okutmadığımız söyleniyor ama hepsi okuyor, benim çocuğum yeni mezun oldu" dedi.

Anne, kızının sahte şeyh tarafından kaçırıldığını iddia etti

Esra Erol, Atv, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne, kızının sahte şeyh tarafından kaçırıldığını iddia etti - Son Dakika

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