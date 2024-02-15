Anne, kızının sahte şeyh tarafından kaçırıldığını iddia etti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan anne Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nün kendisini şeyh olarak tanıtan Mustafa Çubuk'un yanına kaçtığını ileri sürerek yardım istedi. Konunun gündeme gelmesiyle yayına gelen ihbarlarda Çubuk'un bir termal oteli kapatarak 300 kişiyle yaşadığı ve harem kurduğu iddia edildi.
7 aydır kızından haber alamayan Fatma Hanım, kızının kendisinin yanına gelerek sahte hocadan bahsettiğini ve "Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum" ifadelerini kullanarak bir sabah evden ayrıldığını ve kendisinden o zamandan beri haber alamadığını söyledi. Sözde hocanın termal otel gibi bir yerde birçok genç kızı yanında tuttuğunu ileri süren anne gözyaşlarına boğuldu.
Kısa sürede ulaşılan Mevlüde, canlı yayına bağlanarak "Allah'ın izniyle onun müridiyim" diyerek ağızları açık bıraktı. Ailesini reddettiğini belirten genç kadının kısa sürede çarşafa girdiği görülürken "Biz burada ilim öğreniyoruz" dedi.
Gelen bilgileri paylaşan Esra Erol ise kendisini hoca olarak tanıtan Mustafa Çubuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığını ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Öte yandan iddiaların hedefindeki Mustafa Çubuk'un kayıp olduğu ve günlerdir haber alınamadığı belirtildi.
Canlı yayında yaşananların ardından birçok kişi de programa bağlanan seyirciler, Çubuk'un 300 kişiyle bir termal otelde kaldığı ve burada kendisine harem kurduğunu söyledi. Öte yandan sahte şeyhin, müritlerini kırbaçladığı da ileri sürüldü. Çubuk'un kişilere vurarak şifa verdiğini söylemesi herkesi şaşkına çevirdi. Tüm bunların yanı sıra sahte şeyhin 6 kız çocuğunu evlendirdiği de söylentiler arasında yer aldı.
İddiaların art arda geldiği Mustafa Çubuk'un zorla tuttuğu iddia edilen kişilere attığı mesaj da ortaya çıktı. Savaş çıkarma girişimi olduğundan bahsedilen Çubuk'un attığı mesajda "Biz 1500 kişi olduğumuzda savaş çıkartacağız" ifadeler yer alıyor. Çabuk'un, bankacılık sistemini kafir kurumlar olarak nitelendirdiği, hilafet hareketinin finansmanı için kredi çekmenin caiz olduğunu savunduğuna dair mesajlar da canlı yayında yayınlandı.
Çanakkale'deki termal otelde sahte Mustafa hocayla yaşayan Hasan Bey ise iddiaların ardında yayına bağlanarak "Burada 50 aile yaşıyor. Paralar havuz sisteminde toplanıyor. Hayvancılık ve tarımla ilgilenerek para kazanıyoruz. Bu anlatılanlar doğru değil. Bu devirde kardeş kardeşle yaşayamazken biz burada 170 kişi yaşıyoruz. Yazın burada bahçelerde işçi olarak çalıştık. Biz burada kimseyi zorla tutmuyoruz. Kızlar zorla tutuluyorsa jandarma geldiğinde gidebilirdi. Çocukları okutmadığımız söyleniyor ama hepsi okuyor, benim çocuğum yeni mezun oldu" dedi.
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