Heykel sandığı gerçek timsahın saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı

Filipinler'deki bir hayvanat bahçesinde 5 metrelik bir timsah, gerçek sanmayıp kafesine giren 29 yaşındaki turisti feci şekilde yaraladı.

Olay, Filipinler'in güneyindeki Zamboanga Sibugay bölgesinde bulunan Kabug Mangrov Parkı'nda meydana geldi. Adı açıklanmayan turist, timsahı plastik bir maket zannederek çitin üzerinden atlayıp sığ suya girdi ve selfie çekmek istedi.

Ancak Lalay adındaki dişi timsah, suyuna giren ziyaretçiye anında saldırdı. Ziyaretçilerin korku dolu bakışları arasında yaşanan olayda, timsah turistin kolunu ağzına alarak sıkıca kavradı ve bırakmadı.

Kan dondurucu görüntülerde, timsahın "ölüm takla atma" denilen bir teknikle turistin kolunu tutup suda dönüp durduğu görülüyor. Bu yöntem, timsahların avını parçalamak için kullandığı öldürücü bir taktik olarak biliniyor.

Yaklaşık yarım saat süren dehşet dolu anlar sırasında, timsahın bakıcısı kendi hayatını tehlikeye atarak kafese girdi. Lalay'ın kafasına sert bir cisimle vurarak hayvanın ağzını açmasını sağlayan bakıcı, turistin kurtarılmasına yardımcı oldu.

Olay sonrası çekilen görüntülerde, ilk yardım ekiplerinin turistin parçalanmış kolunu ve uyluğunu sarmaya çalıştığı görülüyor. Ağır yaralanan turist, hastaneye kaldırıldı ve vücuduna 50'den fazla dikiş atıldı.

Yerel polis yetkilisi Joel Sajolga, "Turist parkta gezinirken timsahı gördü ama onu plastik bir heykel sandı. Çiti aşıp kafese girince timsah saldırdı," diye açıkladı. Polis, turistin bu tehlikeli davranışıyla hem kendi hem de başkalarının hayatını riske attığını vurguladı.

Olaya tanık olan Canete Jie ise, "Neden böyle tehlikeli bir şey yaptığını anlamadım ama neyse ki hayatta kaldı. Bacağı kırılmamış ama kol ve bacaklarında derin yaralar var," diye konuştu.

Bu olay, hayvanat bahçesi ve doğal yaşam alanlarında güvenlik kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.