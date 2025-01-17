Hikmet Dönmez\'in Yargılandığı Dava Salihli\'de Başladı

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Manisa'nın Kula ilçesinde 2 kişinin darp edilmesi iddiasıyla dava açılan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile toplam 7 sanığın yargılandığı dava da ilk duruşma Salihli'de yapıldı.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında görevden uzaklaştırılan ve tutuksuz yargılanan Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile 7 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

CHP'li Dönmez, mahkemede yaptığı savunmasında, ilçede parke taşı üreten müşteki/sanık M.U ile Kula Belediyesi adına parke taşı üretimi yapmaları için sözleşme imzaladıklarını, ancak M.U.'nun sözleşemeye ait yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

Bu nedenle M.U ve H.D.'yi belediyeye davet ettiklerini kaydeden Dönmez, iş sözleşmesini feshetmek istediklerini ve bu fesih işleminin ardından M.U.'dan, Kula Belediyesi'ne olan borcunu ödemesini istediklerini söyledi.

CHP'li Dönmez "İş sözleşmesini feshettikten sonra belediyemizden aldıkları parke taşlarına ait 580 bin borçları olduğunu ve bunu ödemeleri gerektiğini hatırlattık. Ancak M.U bu teklifi kabul etmedi ve sinirlenerek hakaretlerde bulunmaya başladı. Üzerime yürüyerek "Burayı başınıza yıkarım o parayı alabiliyorsanız alın' dedi. Bu bağırma sesleri üzerine dışarıda bekleyen şoförüm ve korumam odaya girerek bana saldıran M.U.'ya müdahale etti ve her iki şahsı belediyeden uzaklaştırdı. Ben bu arada kimseye belediyeyi boşaltın, güvenlik kameralarını kapatın veya bunları dövün diye bir talimat vermedim. Bu nedenle hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum"

İlk duruşmada diğer sanıklar da savunmalarını yaparak iddiaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartının kaldırılması ile ilgili talebi reddederken, M.U.'nun darp raporunun kesin sonuçlarının beklenmesi, 112 Çağrı Merkezi ile ilgili konuşma kayıtlarının istenmesi ile sanıklara ek savunma süresi verilmesi için duruşmayı 17 Şubat tarihine erteledi.

"Kula halkının ve Kula Belediyesinin haklarını savundu"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Hikmet Dönmez'in avukatı Murat Aydın, "Kula Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez'in yargılanması ile ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma tamamlandı. İlk duruşmada sanıkların ifadeleri alındı ve aynı zamanda tanıklar dinlendi. Mahkememiz, yaralı bir kişinin adli tıp raporu eksikliği nedeniyle duruşmayı Şubat ayına erteledi. Biz bu yargılama bittiğinde Başkan Hikmet Dönmez ve diğer sanıkların suçsuz olduklarının ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu anlamda yargıya güvenimiz tamdır. Mahkeme, diğer delillerin toplanması ile ilgili süreç henüz bitmediği için adli kontrolün kaldırılması talebimizi reddetti. Bu süreç bittiğinde makam odasında saldırıya uğrayanın Belediye Başkanı Hikmet Dönmez olduğu, Kula halkının ve Kula Belediyesi'nin haklarını savunmak için uğraşırken saldırıya uğrayıp bir de üstüne iftiraya uğradığı ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Mahkemenin hukuka uygun bir karar vereceğinden eminiz

Avukat ufuk Mansuroğlu ise "Müvekkil Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez hakkında Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın ilk duruşması gerçekleşti. Alınan bilirkişi raporları ve tanık anlatımları ile Dönmez'in herhangi bir suça karışmadığı ve iddia edilen eylemleri gerçekleştirmediği doğrulanmıştır. Bu hali ile hakkaniyetli ve adil bir karar ile sonuca ulaşılacağından ve mahkemenin hukuka ve kapsama uygun bir karar vereceğinden eminiz" dedi.

Olayın geçmişi

27 Mayıs tarihinde Manisa'nın Kula ilçesinde yaşanan olayda Kula Belediyesi'nden parke taşı ile ilgili ihale alan firmanın yetkilileri M.U. ve H.D, mesai saati dışında belediyeye gittiklerini burada makam odasında darp edildiklerini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Şikayet üzerinde göz altına alınan belediye personeli M.O.A. ile R.G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daha sonra ise Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de "hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma yapmak ve kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediye Başkanı Hikmet Dönmez 29 Temmuz, belediye personelleri M.O.A. ile R.G. ise 6 Ağustos tarihinde tahliye oldu. Soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Dönmez'in yerine ise 8 Temmuz tarihinde yapılan seçimlerde meclis üyesi Semra Gündüz başkan vekili seçildi. - MANİSA