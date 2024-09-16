Hindistan\'da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı

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Hindistan'da, kendisini çeşitli kademlerde çalışan devlet memuru olarak tanıtarak evlilik vaadiyle onlarca kadını dolandıran bir şahıs yakalandı. Nath adlı şüpheli, özellikle savunmasız durumdaki kadınları hedef alan geniş çaplı bir dolandırıcılık ağı kurmuştu.

Olay, Cuttak şehrinde bir kadının siber suçlar birimine yaptığı şikayet üzerine ortaya çıktı. Eşini kaybettikten sonra evlilik sitesine üye olan kadın, Nath'ın kurbanlarından biri olmuştu.

Dolandırıcı, kendini demiryolu çalışanı veya vergi müfettişi gibi farklı devlet memuru kimliklerine büründürerek kurbanlarıyla iletişime geçti. Uzun süreli duygusal manipülasyon uygulayan şüpheli, mağdurların özel görüntülerini gizlice kaydedip şantaj aracı olarak kullandı ve büyük miktarlarda para ile değerli eşyalar talep etti.

Soruşturma sonucunda Nath'ın en az 15 kadını mağdur ettiği, birçok eyalette benzer suçlar işlediği ve hakkında tutuklama kararları olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin gerçekte evli ve iki çocuk babası olduğu anlaşıldı.

Polis yetkilileri, bu vakanın evlilik dolandırıcılığının ciddi bir sorun olduğunu gösterdiğini belirterek, halkı benzer suçlara karşı uyardı ve çevrimiçi tanışma platformlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bu olay, Hindistan'da evlilik dolandırıcılığının yaygınlığına dikkat çekerken, mağdurların yaşadığı duygusal ve finansal zararların boyutunu gözler önüne seriyor. Yetkililer, bu tür suçlarla mücadele için daha sıkı önlemler alınacağını açıkladı.