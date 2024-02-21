Hindistan\'da hükümetle anlaşamayan çiftçiler sokaklara döküldü

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Torpille işe girenlerle ilgili Diyanet\'ten çok konuşulacak açıklama

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Hindistan'da ürün fiyatlarının güvence altına alınmasını ve mahsulleri için daha fazla ödeme yapılmasını isteyen çiftçiler, hükümetle gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü turundan da sonuç çıkmayınca sokaklara döküldü.

Hükümetle fiyat konusunda anlaşmaya varılamamasının ardından Yeni Delhi'ye yürümek isteyen çiftçilere polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler polisle çatıştı.

Pencap ile Haryana eyaletleri arasındaki Shambhu sınırında toplanan çiftçiler polisin kurduğu barikatları buldozerler ile yıkmaya çalıştı.

Polis, Yeni Delhi'ye yürümek isteyen çiftçilere biber gazıyla müdahale etti. Çiftçiler biber gazına maske ile direnirken, bir yandan da polisin biber gazı atmak için kullandığı insansız hava araçlarını engelleyebilmek için uçurtma uçurdu.

Tarım Bakanı Arjun Munde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçileri 5. kez görüşmeye davet ederken, "Barışın sürdürülmesi bizim için önemli" dedi.

Çiftçi sendikaları, devletin daha fazla destek sağlamasını ya da mahsulleri garantili fiyattan satın almasını sağlayacak yasal garantiler talep ediyor. Hindistan hükümeti bugüne kadar çiftçi sendikaları ile 4 tur toplantı gerçekleştirdi.