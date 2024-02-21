Hindistan'da hükümetle anlaşamayan çiftçiler sokaklara döküldü - Son Dakika
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Hindistan'da hükümetle anlaşamayan çiftçiler sokaklara döküldü

Hindistan'da ürün fiyatlarının güvence altına alınmasını ve daha fazla ödeme yapılmasını isteyen çiftçiler, hükümetle anlaşmaya varamayınca Yeni Delhi'ye yürümek istedi. Ancak polis biber gazıyla müdahale etti.

21.02.2024 13:04  Güncelleme: 17:03
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Hindistan'da ürün fiyatlarının güvence altına alınmasını ve mahsulleri için daha fazla ödeme yapılmasını isteyen çiftçiler, hükümetle gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü turundan da sonuç çıkmayınca sokaklara döküldü.

Hükümetle fiyat konusunda anlaşmaya varılamamasının ardından Yeni Delhi'ye yürümek isteyen çiftçilere polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler polisle çatıştı.

Hindistan'da çiftçilerin protestosuna biber gazlı müdahale

Pencap ile Haryana eyaletleri arasındaki Shambhu sınırında toplanan çiftçiler polisin kurduğu barikatları buldozerler ile yıkmaya çalıştı.

Hindistan'da çiftçilerin protestosuna biber gazlı müdahale

Polis, Yeni Delhi'ye yürümek isteyen çiftçilere biber gazıyla müdahale etti. Çiftçiler biber gazına maske ile direnirken, bir yandan da polisin biber gazı atmak için kullandığı insansız hava araçlarını engelleyebilmek için uçurtma uçurdu.

Hindistan'da çiftçilerin protestosuna biber gazlı müdahale

Tarım Bakanı Arjun Munde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçileri 5. kez görüşmeye davet ederken, "Barışın sürdürülmesi bizim için önemli" dedi.

Hindistan'da çiftçilerin protestosuna biber gazlı müdahale

Çiftçi sendikaları, devletin daha fazla destek sağlamasını ya da mahsulleri garantili fiyattan satın almasını sağlayacak yasal garantiler talep ediyor. Hindistan hükümeti bugüne kadar çiftçi sendikaları ile 4 tur toplantı gerçekleştirdi.

Hindistan\'da hükümetle anlaşamayan çiftçiler sokaklara döküldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da hükümetle anlaşamayan çiftçiler sokaklara döküldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erman Tozan: İneğe tapan adam bile aklını kullanıp hakkını arıyor bizimkiler mee meeee otlamaya samana devam 6 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hindistan'da hükümetle anlaşamayan çiftçiler sokaklara döküldü - Son Dakika
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