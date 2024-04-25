Hindistan'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu - Son Dakika
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Hindistan'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu

Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki Dibang Vadisi'ni ülkenin geri kalanıyla bağlayan 33 numaralı ulusal karayolu, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında çöktü. Ulaşım tamamen kesildi ve yolun onarılması için çalışmalar başlatıldı. Bölge sakinlerine 3 gün boyunca seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

25.04.2024 18:15
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Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 33 numaralı ulusal karayolu çöktü.

Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki Dibang Vadisi'ni ülkenin geri kalanıyla bağlayan 33 numaralı ulusal karayolu, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında çöktü. Yolun bir kısmının tamamen yıkılması nedeniyle ulaşım tamamen kesildi.

Yetkililer, Hindistan ordusunun Çin sınırına ulaşmak için söz konusu yolu kullandığını belirterek, yolun en hızlı şekilde onarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, ayrıca bölge sakinlerine 3 gün boyunca seyahat etmemeli uyarısında bulundu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu - Son Dakika

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