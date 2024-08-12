Hindistan'da Tapınak İzdihamında 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Tapınak İzdihamında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan Baba Siddhnath Tapınağı'nda ibadet etmek için bir araya gelen kalabalığın neden olduğu izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti. Bihar eyaleti Başbakanı mağdur ailelere yardım ödeneceğini açıkladı.

12.08.2024 13:38
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Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan Baba Siddhnath Tapınağı'nda ibadet etmek için bir araya gelen kalabalığın neden olduğu izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir tapınakta izdiham meydana geldi. Bihar eyaletin Jehanabad bölgesinde yer alan Baba Siddhnath Tapınağı'nda Hintliler için kutsal kabul edilen Shravan ayı dolayısıyla ibadet etmek için toplananların oluşturduğu izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti. Jehanabad Bölge Hakimi Alankrita Pandey yaptığı açıklamada, en az 10 kişinin yaralandığını belirtirken, "Durum şu anda kontrol altında ve bölge idaresi yetkilileri bölgede" dedi.

Bihar eyaleti Başbakanı Nitish Kumar, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, mağdur ailelerin yakınlarına 4,764 rupi yardım ödeneceğini açıkladı.

Yerel halk ise kutsal günde ibadet etmek için toplanan büyük kalabalığa karşı ihtiyati tedbir alınmaması nedeniyle yerel yönetimi suçladı. Görgü tanıklarının yerel medyaya verdiği bilgilere göre, tapınakta görevlendirilen polis ve diğer yetkililer kalabalığı kontrol etmek için cop kullandı ve bu da izdihama yol açtı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Tapınak İzdihamında 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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