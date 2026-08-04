Hindistan Gemisi Yemen Açıklarında Battı - Son Dakika
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Hindistan Gemisi Yemen Açıklarında Battı

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Yemen'de saldırıya uğrayan Hindistan'a ait gemideki mürettebat kurtarıldı.

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, Hindistan'a ait yük gemisinin Yemen açıklarında uğradığı saldırı sonucu battığını belirterek, tüm mürettebatın saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı.

Yemen açıklarında Hindistan'a ait yük gemisi MSV Faize Noore Oliya'ya saldırı düzenlendi. Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, saldırıda patlayıcı mühimmat ile vurulan geminin alabora olarak battığını ifade ederek, 13'ü Hintli olmak üzere gemide bulunan 14 mürettebatın saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

Mürettebatın Yemen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını aktaran Sonowal, "Denizcilik İdaresi Genel Müdürü'ne (DGMA), bölgedeki Hintli denizcilerin mutlak güvenliğini sağlamak ve kurtarılan mürettebata gerekli tüm yardımı sunmak için tüm kurumlarla koordineli olarak acil önlemler alması talimatını verdim" dedi.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Hindistan, 3. Sayfa, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan Gemisi Yemen Açıklarında Battı - Son Dakika

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