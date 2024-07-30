Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları sonucu 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları sonucu 36 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Wayanad bölgesinde meydana gelen heyelanlarda 36 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

30.07.2024 10:31
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu 36 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Wayanad bölgesinde 3 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda çok sayıda kişi toprak altına kaldı. Bölge yetkilisi DR Meghasree, şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George ise 70'ten fazla kişinin yaralandığını belirtti. Bölgedeki bir köprünün çökmesi sonucu kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtilirken, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 helikopter bölgeye sevk edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Wayanad'ın bazı bölgelerinde heyelanlar yaşanıyor. Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybedenler birlikte. Kurtarma operasyonları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Modi, Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini, mümkün olan her türlü yardım konusunda eyalete destek vereceklerini belirtti. - KERALA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları sonucu 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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