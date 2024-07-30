Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları sonucu 108 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları sonucu 108 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi. Kerala Eyalet Başbakanı, Wayanad bölgesinde meydana gelen heyelanlarda 108 kişinin hayatını kaybettiğini ve 128 kişinin yaralandığını açıkladı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 400 ila 500 evin yıkıldığı tahmin ediliyor.

30.07.2024 19:48
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında can kaybı arttı. Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan yaptığı açıklamada, Wayanad bölgesinde meydana gelen heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 108'e yükseldiğini belirterek, "Felaket 108 kişinin hayatını kaybetmesine, 128 kişinin de yaralanmasına neden oldu" dedi.

Eyaletteki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, toprak kayması sonucunda 400 ila 500 evin yıkıldığı tahmin ediliyor. - KERALA

Kaynak: İHA

Hindistan, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları sonucu 108 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları sonucu 108 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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