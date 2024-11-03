Hindistanlı Mürettebatın Yardımına Sahil Güvenlik Yetişti - Son Dakika
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Hindistanlı Mürettebatın Yardımına Sahil Güvenlik Yetişti

Hindistanlı Mürettebatın Yardımına Sahil Güvenlik Yetişti

Bartın'da hastalanan Hindistan uyruklu mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

03.11.2024 11:46
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Bartın'da gemide hastalanan Hindistan uyruklu mürettebatın yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Rahatsızlanan mürettebat, gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Bartın 112 acil çağrı merkezine, acil durum nedeniyle Bartın'ın İnkumu açıklarında demirleyen "Komorlar" bandıralı olan Yalissa isimli yük gemisinde görev yapan Hindistan uyruklu J.K. isimli şahsın kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı ihbarı geldi. 19 yaşındaki Hindistanlı gencin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgedeki sahil güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçti. Bartın açıklarında görev yapan sahil güvenlik botu yardımı ile gemiye ulaşılarak rahatsızlanan gence müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesinin ardından hasta gencin tahliyesine başlandı.

Başarılı bir çalışmanın ardından gemiden alınan genç, Bartın Limanı'nda bekleyen ambulansa taşındı. Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç, burada yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 1 gün sonra taburcu edilen gencin gemiye geri döndüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistanlı Mürettebatın Yardımına Sahil Güvenlik Yetişti - Son Dakika

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