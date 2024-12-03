Hırsız Kredi Kartı ile 8 İş Yerinden Alışveriş Yaptı - Son Dakika
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Hırsız Kredi Kartı ile 8 İş Yerinden Alışveriş Yaptı

Hırsız Kredi Kartı ile 8 İş Yerinden Alışveriş Yaptı

Bursa İnegöl'de çalıntı kredi kartıyla 8 iş yerinden 7 bin lira harcayan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

03.12.2024 11:30
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı kredi kartıyla 8 ayrı iş yerinden alışveriş yapan hırsız, güvenlik kameralarına takıldı. 7 bin liranın 8 ayrı işyerinde harcandığını gören kart sahibi, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı tespit etti.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, iddiaya göre Hamdi K.'ye ait kredi kartını çaldı. Şüpheli önce yakıt istasyonuna giderek motosikletine yakıt aldı. Çaldığı kredi kartının temassız ödeme yöntemiyle yakıt ücretini ödedi. Şüpheli daha sonra karnı acıkınca dönerciye giderek döner yedi. Girdiği marketlerden de sigara alan şahıs, bin lirayı aşmayarak temassız ödeme yöntemini kullanabildi. Girdiği bir işyerinden kuruyemiş de alan şüpheli kayıplara karıştı. Saatler sonra hesabına bakan Hamdi K., kartının çalındığını fark etti. Hesabından 7 bin liranın 8 ayrı işyerinde harcandığını gören Hamdi K., hırsızın izini sürdü.

Kamera kayıtlarını topladı

Hamdi K., kartıyla alışveriş yapılan iş yerlerine giderek güvenlik kamera kayıtlarını alıp hırsızı tespit etti ve karakola giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsız Kredi Kartı ile 8 İş Yerinden Alışveriş Yaptı - Son Dakika

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