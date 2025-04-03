Hırsızın İki Yüzlülüğü: Araç Çalıp Kuyumcu Soydu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hırsızın İki Yüzlülüğü: Araç Çalıp Kuyumcu Soydu

Hırsızın İki Yüzlülüğü: Araç Çalıp Kuyumcu Soydu

Osmaniye'de hırsız, çaldığı otomobili geri bırakıp kuyumcu dükkanını soydı. Esnaf güvenlik tedbirleri alıyor.

03.04.2025 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de sanayide bir işyerinden çaldığı otomobille kuyumcu soyan hırsız daha sonra çaldığı otomobili işyerine geri bıraktı.

Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi çarşı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayide bir işyerinden otomobil çalan hırsız 6 Şubat depremlerinde hasar alan Yeşilova Camii'nin merdiven dairesinde bulunan duvarı delerek kuyumcu dükkanını soyan hırsız çaldığı otomobili işyerine geri bıraktı.

Sabah kuyumcu dükkanını açmaya geldiğinde alarmın çalışmadığını fark eden durumu polise bildiren kuyumcu Ali Can Poyraz, "Akşam dükkanımı kapattım sabah geldiğimde alarmı dışardan açmaya çalışınca alarmın çalışmadığını gördüm. Dışardan dükkana baktığımda alarm kutusunun söküldüğünü fark ettim. Kepenkleri açtığımda içerinin dağınık olduğunu gördüm, emniyet teşkilatına haber verdim. Polis ekipleri geldi gerekli incelemeyi yaptı bekliyoruz sonucu. Kaybımız tam net değil daha kontrol edemedik. Emniyet gerekli materyalleri aldı incelemeyi yapıyor" diye konuştu.

Sanayide yaşanan bu hırsızlık olayından sonra tedbir almak için işyerlerine güvenlik kamerası taktırdıklarını söyleyen sanayi esnafı Mehmet Türkmenoğlu, "Esnaf bir arkadaşımızın arabayı çalmışlar gidip çarşıda da bir kuyumcu dükkanını soymuşlar. Biz de bundan dolayı tedbir amaçlı güvenlik kamerası taktırıyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Otomobil, osmaniye, 3-sayfa, Ekonomi, Düziçi, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızın İki Yüzlülüğü: Araç Çalıp Kuyumcu Soydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
58 yaşında ölen Volkan Konak’ın tüyleri diken diken eden sözleri 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor

12:18 Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
12:10 58 yaşında ölen Volkan Konak’ın tüyleri diken diken eden sözleri 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:43 Memur ve emeklilerin zam oranı değişti Memur ve emeklilerin zam oranı değişti
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
18:59 İngiliz devlerinden radikal karar Taraftarları ABD’ye giremeyecek İngiliz devlerinden radikal karar! Taraftarları ABD'ye giremeyecek
18:38 Galip gelen futbolcular servet kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu Galip gelen futbolcular servet kazanacak! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu
18:35 Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
18:26 Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
18:22 CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
18:07 Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
17:59 İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
17:46 Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 13:25:40. #7.12#
SON DAKİKA: Hırsızın İki Yüzlülüğü: Araç Çalıp Kuyumcu Soydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement