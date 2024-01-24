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Hırsızlar Çaldıkları Çöp Kovasını Beğenmeyince Değiştirdi - Son Dakika
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Hırsızlar Çaldıkları Çöp Kovasını Beğenmeyince Değiştirdi

Bursa'da hırsızlar çaldıkları çöp kovasını beğenmeyince başka bir çöp kovası ile değiştirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde içindeki çöpü beğenmedikleri kovaya dökerek bölgeden hızlıca uzaklaştılar.

24.01.2024 - 09:33,
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Çaldıkları çöp kovasını beğenmeyince bırakıp başka çöp kovasıyla değiştirdiler, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da hırsızlar çaldıkları çöp kovasını beğenmeyince başka bir çöp kovası ile değiştirdiler.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs çaldıkları çöp kovasını beğenmeyince yol üzerinde başka bir çöp kovasını çaldılar. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde içindeki çöpü beğenmedikleri kovaya dökerek kısa sürede bölgeden hızlıca uzaklaştılar.

Yanı sıra yanlarından koşarak geçen vatandaşa bile aldırmayan hırsızlar 'pes' dedirtti.

Hırsızlar Çaldıkları Çöp Kovasını Beğenmeyince Değiştirdi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlar Çaldıkları Çöp Kovasını Beğenmeyince Değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlar Çaldıkları Çöp Kovasını Beğenmeyince Değiştirdi - Son Dakika
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