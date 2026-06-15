Hırsızlar Motosikleti Çaldı, Polis 24 Saatte Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hırsızlar Motosikleti Çaldı, Polis 24 Saatte Buldu

Hırsızlar Motosikleti Çaldı, Polis 24 Saatte Buldu
15.06.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Reyhanlı'da esnafın motosikletini çalan iki hırsız, polis tarafından yakalandı ve motosiklet bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde esnafın iş yerinin önünde park halindeki motosikletini ittirerek çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. 'Helal parayla aldım' dediği motosikleti çalınmasının üzerinden 24 saat geçmeden bulunan esnaf Abdurrezzak Özbek, motosikletine kavuştuğu için polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Mahallede yaşayan balıkçı Abdurrezzak Özbek'e ait motosiklet, gece saat 01.30 sıralarında iş yeri önünde park halindeyken çalındı. Özbek, kamera kayıtlarında olay anının görüntülerini incelediğinde iki şahsın motosikletini çaldığını fark etti. Görüntülerde; Özbek iş yerinde çalıştığı esnada iki kişinin park halindeki motosikleti çalıştırmayı beceremeyince ittirerek çaldığı görüldü.

Motosikletin çalınması sonrası durumun 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili hareket geçerek inceleme başlattı. Ekiplerin kamera kayıtlarını incelemesinin ardından 24 saat olmadan esnaf Özbek'e ait motosiklet bulunurken şüpheli 2 şahıs da yakalandı.

'Helal parayla aldım' dediği motosikletine kavuşan esnaf Abdurrezzak Özbek, polis ekiplerine teşekkür ederek, "13 Haziran gecesinde motosikletimiz çalınmıştı. Polis ekiplerine motosikletimin çalınma olayıyla ilgili şikayette bulundum. Polis ekipleri 24 saat dolmadan motosikletimi buldular. Devletimizden ve polislerimizden binlerce kez rabbim razı olsun. Motosikletimizde birkaç sorun var ve onun tamiratını yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Reyhanlı, Polis, Yaşam, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar Motosikleti Çaldı, Polis 24 Saatte Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç’tan “Çok hasta“ iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam Serdar Ortaç'tan "Çok hasta" iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam
NATO Zirvesi öncesi İstanbul’da kritik uyarı: Trump Türkiye’den Körfez’de mayın temizliği isteyebilir NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir
Kraliyet yas içinde Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

09:47
Singo ile Valencia birbirine girdi Dünya Kupası maçında tansiyon yükseldi
Singo ile Valencia birbirine girdi! Dünya Kupası maçında tansiyon yükseldi
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
09:04
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor Merak edilen fiyat listesi belli oldu
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
08:54
Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
07:45
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
07:35
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 09:55:15. #7.13#
SON DAKİKA: Hırsızlar Motosikleti Çaldı, Polis 24 Saatte Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.