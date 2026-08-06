Hırsızlar Narenciye Bahçelerini Susuz Bıraktı

Hatay'da narenciye bahçelerinin sulanması için kuyudan su çekilmekte kullanılan trafo, direk üzerinden yere atılarak hurdaya çevrildi ve içerisindeki bakır gibi değerli eşyalar çalındı. Yaklaşık 400 bin TL zarara uğrayan sulama kooperatifi, çiftçiyi zarara uğratan ve kavurucu sıcakta ağaçları susuz bırakan hırsızların yakalanmasını istedi.

Olay; Erzin ilçesi Çobanağası mevkiinde yaşandı. Bölgedeki narenciye bahçelerini sulamak için bölgedeki 2 kuyudan su çekmekte kullanılan Yeşilkent Sulama Kooperatifine ait direk üzerindeki 160 kw'lık trafo hırsızların hedefi oldu. Direk üzerinden yere atılarak hurdaya çevrilen ve içerisindeki bakır başta olmak üzere eşyalar çalınan trafoyla birlikte 2 kuyu susuz kaldı. Profesyonel hırsızlar elektrik akımına kapılmamak içinse bölgedeki hatları keserek 7 kuyudaki elektrik akımını durdurdu ve zarar kooperatife 400 bin TL'ye mal oldu. Durumu fark ederek konuyu jandarma ekiplerine bildiren kooperatif yetkilileri, kavurucu sıcakta ağaçları susuz bırakan hırsızların yakalanmasını istiyor.

Olayla ilgili Yeşilkent Sulama Kooperatifi İdari İşler Müdürü Kamuran Vural, narenciye bahçelerinin susuz kaldığına dikkat çekerek "Erzin ilçemizde faaliyet gösteren Yeşilkent Sulama Kooperatifimizin Çobanağası mevkinde 60 bin 549 numaralı su kuyumuza elektrik temin eden yüksek gerilim trafomuz yere atılmıştır. Bu trafomuz yaklaşık 300 bin TL değerindedir. Ayrıca elektrik hatlarına hasar vermişlerdir, 3 tane direk arasındaki hatlarımızı yere indirmişlerdir. Bu hatlarımızı yere indirdiler ve 7 kuyumuzu elektriksiz bıraktılar. Narenciyenin büyüme zamanı, su zamanı ve çiftçilerimizin mahsulüne büyük şekilde zarar verildiler. Zamanında su verilmediğinde baya zarar veriliyor. Kolluk kuvvetlerimizden isteğimiz bu hırsızların yakalanmasıdır. Bu hırsızların yakalanmasıyla yüreğimiz soğuyacaktır, şuan 400 bin TL'nin üzerinde kaybımız var" dedi.