Hırsızlardan 'pes' dedirten yöntemle hırsızlık...Kapı dürbünlerine yapıştırdıkları kağıt sayesinde boş olan daireyi buldular - Son Dakika
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Hırsızlardan 'pes' dedirten yöntemle hırsızlık...Kapı dürbünlerine yapıştırdıkları kağıt sayesinde boş olan daireyi buldular

Denizli'de hırsızlar, kapı dürbünlerine yapıştırdıkları kağıt parçalarıyla boş olan daireleri tespit ederek hırsızlık gerçekleştirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların rahat tavırları ve gülmesi dikkat çekti. Apartman sakinleri ise bu yöntemin sinir bozucu olduğunu belirtti. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

26.04.2024 19:13
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Hırsızlardan 'pes' dedirten yöntemle hırsızlık...Kapı dürbünlerine yapıştırdıkları kağıt sayesinde boş olan daireyi buldular

Hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı

DENİZLİ - Denizli'de hırsızların uyguladığı yeni yöntem akıllara durgunluk getirdi. 2 kadın 1 çocuk hırsız kapı dürbünlerine yapıştırdıkları kağıt parçalarının alınmadığı dairenin boş olduğunu anlayarak girdiler. Giremedikleri dairelerin ise kapı önündeki ayakkabıları çalan hırsızların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise gülmeleri dikkat çekti.

Denizli'de hırsızların yeni yöntemi görenleri hayrete düşürdü. Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde bir apartmanı mesken belirleyen 2 kadın ve 1 çocuktan oluşan hırsızlar, bayram öncesinde ve sonrasında kapı dürbünlerine boş kağıt parçaları yapıştırdı. Tekrar aynı apartman dairesine giden hırsızlar kapı dürbünlerinden kağıt parçalarının alınmamasından dairede yaşayanların eve uğramadığını fark ederek hedef belirledi. Girdikleri bir daireden hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Giremedikleri dairelerin ise kapı önünde bulunan ayakkabıları çalmaları bu kadarına da pes dedirtti.

Rahat tavırlı hırsızın sevinci güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlardan biri apartmanın giriş kapısında durarak gözetleme yaparken, diğer kadın ve çocuk ise apartman dairesine girdi. Apartman güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlar önce girecekleri dairenin önünde bir süre bekliyor. Ardından kapıyı açmayı başaran hırsızlardan çocuk olan içeriye girdiği görülüyor. Daha sonra çocuk hırsız koşarak uzaklaşıyor. Kadın hırsızlardan birinin rahat tavırları ve gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Boş dönmemek için kapı önündeki ayakkabıları alıyorlar"

Apartman sakinleri olarak yaşadıkları olayın sinir bozucu ve üzücü olduğunu ifade eden apartman yaşayan Baha Semih Karabulut, hırsızlık olayının bir defa ile sınırlı kalmadığın ifade etti. Kapı dürbünlerine yapıştırılan kağıtların tekrar tekrar yapıştırılması ile hırsızlık olabileceğini düşündüklerini ifade eden Karabulut, "Kapılarımızın dürbünlerine kağıt yapıştırıyorlar ve bu kağıdın alınmadığı zaman bizim evlere girmediğimizi düşünüyorlar. Evlere girmeye çalışıyorlar, giremedikleri evlerde de kapıların önündeki ayakkabılar alıyorlar. "Boş dönmeyelim" diyorlar herhalde. Olay ilk olarak Ramazan Bayramında başladı. Apartmanda oturan insanlar bayram için memleketlerine tatile gittiğinde bu şekilde evlere giriyorlar. Sonrasında biz yapıştırılan kağıtları topladık ve tekrardan yapmaya devam ettiler. 2-3 defa yapıştırıldı. Bu kağıtları yapıştırıyorlar ve daha sonra gelip tekrardan içeri girmeye çalışıyorlar. Bizim içeride olmadığımızı düşünüyorlar. Bu olayı ilk yaşadığımız

Öte yandan, daire sahiplerinin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlardan 'pes' dedirten yöntemle hırsızlık...Kapı dürbünlerine yapıştırdıkları kağıt sayesinde boş olan daireyi buldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlardan 'pes' dedirten yöntemle hırsızlık...Kapı dürbünlerine yapıştırdıkları kağıt sayesinde boş olan daireyi buldular - Son Dakika
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