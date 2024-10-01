Hırsızları kovalamak isterken feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Hırsızları kovalamak isterken feci şekilde can verdi

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Antalya'da otelin resepsiyonunda görevli olan Hilmi Çelik, hırsızları kovalamak isterken canından oldu. Çelik, yüzüne aldığı yumruk darbesi sonucu hastanede hayatını kaybederken zanlılar 4 saat içerisinde Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

01.10.2024 14:12
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Hırsızları kovalayan resepsiyonist aldığı yumruk darbesi ile hayatını kaybetti. Resepsiyonistin hırsızları arayıp kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da hırsızlık amacıyla bir otelin duvarından içeri girmek isteyen yabancı uyruklu 3 kişiyi kovalayan resepsiyonist yediği yumruk darbesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlılar olaydan 4 saat sonra Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızları kovalamak isterken feci şekilde can verdi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ


Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, gece saatlerinde iddiaya göre otel duvarından girmek isteyen 3 kişiyi fark eden güvenliklerin bağırması üzerine yan otelde resepsiyonist olarak görev yapan Hilmi Çelik duyduğu sesler üzerine dışarı çıktı. Biri kadın 3 kişinin koşarak araca gittiği gören Çelik şahısları kovalamaya başladı. Araca binen şahısları durdurmak isteyen Hilmi Çelik ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şahıslar arasında arbede yaşandı. Yaşasan arbede sırasında Çelik, boksör olduğu iddia edilen Tunus vatandaşı Wassim Taunsi'nin yumruk darbesiyle yere yığıldı. Başını kaldırıma çarpan ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Hilmi Çelik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan ve otopsi işleminin ardından oğlu tarafından teslim alınan Hilmi Çelik'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Serik'e götürüldü. Öte yandan olayın zanlıları olan yabancı uyruklu Wassim Taunsi ve beraberindeki biri kadın iki kişi Jandarma ekipleri tarafından olaydan 4 saat sonra yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Tunus vatandaşı Wassim Taunsi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taunsi'nin savcılık ifadesinde animatör olarak çalıştıklarını ve iş çıkışı alkollü olduklarını, yanında bulunan arkadaşı ile duvarda barfiks çekmek için iddiaya girdiklerini, hırsızlık amaçları olmadığını söylediği öğrenildi.

Hırsızları kovalamak isterken feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Ekonomi, Antalya, Cinayet, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızları kovalamak isterken feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Topal:
    denetim serbest kalır savcılar hakimler bu işi iyi bilir 8 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    İdam.nokta.getirmeyen sandıkta hayal kurmasın.gelemez. 1 2 Yanıtla
  • Ergul Sahin:
    insan hayatı bu kadar ucuz mu yazık oldu adama 0 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    İçicen şarabı……… 0 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Şimdiden yırtmışlar.Hırsızlık amacımız yoktu bitti...Ölen öldüğü ile kalır bu memlekette... 0 0 Yanıtla
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