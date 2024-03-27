Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti...İnşaattan demir çalan hırsızlar kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir inşaat alanında 5 şahsın hırsızlık yapma görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kongre merkezinin arkasındaki şantiyede çalışan kalıpçı ustasına ait demir dikme malzemeleri, akşam saat 22.00 sularında kimliği belirsiz 5 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.
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