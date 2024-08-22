Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı

Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı

Roma'nın Prati bölgesinde yaşanan bir hırsızlık olayı, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. 38 yaşındaki bir hırsız, soygun sırasında Yunan mitolojisi hakkında bir kitaba daldı ve ev sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve okuma sevgisinin bazen suçluları bile yakalayabileceğini gösteren ilginç bir örnek olarak kayıtlara geçti. Polis, vatandaşlara evlerinin güvenliğini sağlamaları konusunda uyarıda bulundu.

22.08.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roma'nın Prati bölgesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan bir hırsızlık olayı, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. 38 yaşındaki bir hırsız, soygun sırasında Yunan mitolojisi hakkında bir kitaba dalınca suçüstü yakalandı.

Olay şöyle gelişti: Hırsız, gece vakti bir apartman dairesinin balkonuna tırmanarak içeri girdi. Ancak evde bulduğu bir kitap dikkatini çekince, soygunu unutup okumaya başladı. Öyle ki, kitaba öylesine dalmıştı ki 71 yaşındaki ev sahibi uyanıp onu fark ettiğinde hala okuyordu.

Ev sahibinin uyanmasıyla panikleyen hırsız, balkondan kaçmaya çalıştı ancak komşular tarafından engellendi ve kısa süre sonra polis tarafından tutuklandı. Hırsızın üzerinde, aynı gece başka bir evden çaldığı düşünülen tasarım kıyafetler bulundu.

Bu ilginç olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kişi olayı mizahi bir şekilde yorumladı. Bir kullanıcı, "Hiçbir hırsız yeni çaldığı bir romanı okuma cazibesine karşı koyamaz" diye yorum yaptı.

Bu olay, hırsızlık gibi ciddi bir suçun bile bazen beklenmedik ve tuhaf sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Polis, vatandaşlara evlerinin güvenliğini sağlamaları konusunda uyarıda bulunurken, okuma sevgisinin bazen suçluları bile yakalayabileceğini gösteren ilginç bir örnek olarak kayıtlara geçti.

3-sayfa, İtalya, Dünya, Roma, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Faruk Alver: Adamların hırsızlarının bile okuma alılkınlığı var 59 1 Yanıtla
    BM - İsmail YILMAZ: Tümevarım her zaman doğru değildir. 1 0
  • Serkan Basar: bizdede yüce kitabımız var ramazandan ramazana duvardan indirilir 27 3 Yanıtla

10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:21:21. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement