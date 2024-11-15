Elazığ'da hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay infazı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslar hakkında icra edilen çalışmalar sonucunda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay infazı olduğu tespit edilen M.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Suçlusu Elazığ'da Yakalandı - Son Dakika
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