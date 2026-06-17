Hırsızlık suçundan 25 yıl ceza alan F.M. yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık suçundan 25 yıl ceza alan F.M. yakalandı

Hırsızlık suçundan 25 yıl ceza alan F.M. yakalandı
17.06.2026 11:18
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İstanbul Fatih'te F.M., 4 iş yerinden hırsızlık yaparken yakalandı. 25 yıl hapsi onaylandı.

İstanbul Fatih'te hırsızlıktan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.M., polisin operasyonuyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 3 Mayıs ve 31 Mayıs tarihlerinde Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinden tütün mamulleri, para ve çeşitli ürünlerin çalınması, 11 Haziran'da Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden para çalınması ve 15 Haziran'da Şehremini Mahallesi'nde bulunan bir marketten para ve tütün mamullerinin çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı. 4 farklı yerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 40 yaşındaki F.M., 15 Haziran'da çok sayıda tütün mamulü ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, F.M.'nin hırsızlık suçlarından aranma kaydının bulunduğu ve hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

F.M. 16 Haziran'da "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçundan 25 yıl ceza alan F.M. yakalandı - Son Dakika

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