Hırsızlık suçundan 57 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
SAMSUN - Samsun'da hırsızlık suçundan toplam 57 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan kadın polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık amacıyla mala zarar verme, hırsızlık amacıyla konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından toplam 57 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan S.G. adlı kadını İlkadım ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan S.G., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan S.G.), cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Suçundan 57 Yıl Hapis Cezalı Kadın Yakalandı - Son Dakika
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