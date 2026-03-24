Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı

Adana'da hırsızlık suçundan 32 yıl hapis cezasıyla aranan Suriye uyruklu firari hükümlü çalıntı motosiklet ile gezdiği sırada Yüreğir polislerince yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Güneşli Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinden durumundan şüphelendiği 01 MA 0273 plakalı motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu M.M.'ye yapılan GBT sorgusunda hırsızlık suçundan 32 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Söz konusu şüphelinin aynı zamanda ehliyeti olmadığı için 40 bin TL para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.M. cezaevine teslim edildi. - ADANA