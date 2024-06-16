Hırsızlık suçundan aranan hükümlü kurban pazarında yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık suçundan aranan hükümlü kurban pazarında yakalandı

Adana'da 2 ayrı hırsızlık olayından 19 yıl 22 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü, Seyhan polisi tarafından kurban pazarında pazarlık yaparken yakalandı. Yakalanan hükümlünün hırsızlık yapmaktan 35 suç kaydı olduğu öğrenildi.

16.06.2024 19:07
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19 yıl hapis cezası olan hırsız kurban pazarında pazarlık yaparken yakalandı

Yakalanan hükümlünün hırsızlık yapmaktan 35 suç kaydı olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da 2 ayrı hırsızlık olayından 19 yıl 22 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü Seyhan polisi tarafından kurban pazarında pazarlık yaparken yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 farklı hırsızlık suçundan toplam 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Suat Sakarya'yı yakalamak için çalışma başlattı.

"İzini sürüp kurban pazarında yakaladılar"

Seyhan polisleri söz konusu hükümlünün izini sürdüğün de, Pınar Mahallesindeki bir kurban pazarında olduğunu belirledi. Ekipleri şüpheliyi kurban pazarının içerisinde pazarlık yaparken yakaladı.

Polis merkezine götürülen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Suat Sakarya'nın hırsızlık yapmaktan 35 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık suçundan aranan hükümlü kurban pazarında yakalandı - Son Dakika

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