Hırsızlık Zanlısı Afyonkarahisar'da Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 2 farklı suçtan 6 yıl 1 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde H.N., isimli şahsın açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık 2 farklı suçtan 6 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR