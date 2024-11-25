Afyonkarahisar'da 2 farklı suçtan 6 yıl 1 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde H.N., isimli şahsın açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık 2 farklı suçtan 6 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Zanlısı Afyonkarahisar'da Yakalandı - Son Dakika
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