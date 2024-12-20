Hırsızlık Zanlısı Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık Zanlısı Kayseri'de Yakalandı

Hırsızlık Zanlısı Kayseri\'de Yakalandı

Kayseri'de 17 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Ö.S.Y. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

20.12.2024 10:27
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 'Hırsızlık' suçundan 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S.Y. saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.S.Y.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık Zanlısı Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika

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