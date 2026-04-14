Hırsızlık Zanlısı Kayseri\'de Yakalandı

14.04.2026 21:45
Kayseri'de 43 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 43 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Antalya Asliye Ceza İlamat masasınca hakkında 'hırsızlık' suçundan 43 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (30) yakalandı. İşlemleri tamamlanan Y.K. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Polis, Suç, Son Dakika

Advertisement
