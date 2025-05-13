Hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik Karşıyaka ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Şüphe üzerine yapılan kimlik sorgusunda, 'Hırsızlık' suçundan 30 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.C.İ., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan B.C.İ., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlıkla Aranan Firari İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?