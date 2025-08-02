Hırsızlıkla Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler tarafından aranan şahısların saklandıkları düşünülen adreslere yönelik yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (28) yakalandı.
S.K. yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
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