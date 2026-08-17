Hırsızlıktan Kaçan Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa Akçakale'de, 6 yıl 1 ay cezası bulunan hükümlü Ü.Y.B. yakalandı ve tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, "Hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y.B.'nin Akçakale ilçesinde olduğu belirlendi.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ü.Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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