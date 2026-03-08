Hisarcık\'ta samanlık yangını korkuttu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gece saatlerinde çıkan samanlık yangını kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Hamamköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A.'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangının çevrede bulunan binaya sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu samanlık çatısı tamamen yanarken, içeride bulunan saman balyaları ve odunlar yangından zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA