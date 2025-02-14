Hizbullah Destekçilerinden Ülke Havalimanına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hizbullah Destekçilerinden Ülke Havalimanına Tepki

Hizbullah Destekçilerinden Ülke Havalimanına Tepki

Lübnan, İran uçağına iniş izni vermeyince Hizbullah destekçileri havalimanına giden yolu kapattı.

14.02.2025 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın İran uçağının Beyrut'a inişine izin vermemesine tepki gösteren Hizbullah destekçileri, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na giden ana yolu trafiğe kapattı, havalimanı girişinde lastikleri ateşe verdi.

Lübnan, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na İran'dan gelmesi beklenen Mahan Havayolları'na ait uçağın inişine izin vermedi. Bunun üzerine İran uçağı, Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkış yapamadı. Lübnan yönetiminin İran uçağına izin vermemesine tepki gösteren Hizbullah destekçileri, havalimanına giden ana yolu trafiğe kapattı. Hizbullah bayrakları taşıyan ve marş çalan Hizbullah destekçileri, havalimanının girişinde lastikleri ateşe verdi. Lübnan ordusu protestoculara müdahale etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre İran'ın Mahan Havayolları şirketine ait Tahran'dan yerel saatle 14.30'da kalkış yaparak Beyrut'a gelmesi planlanan bir uçağın iniş için gerekli izni alamadığı ve bu nedenle uçuşun iptal edildiği, onlarca Lübnanlı yolcunun Tahran'da mahsur kaldığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün, Hizbullah'ı silahlandırmak için kullanılan parayı sivil uçuşlar aracılığıyla taşımak için Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nı kullandığını iddia etmişti.

Ocak ayında da diplomatik heyeti taşıyan bir İran uçağında inceleme yapılmış, bu durum Hizbullah ve destekçileri arasında tepkiye yol açmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Havacılık, Politika, 3-sayfa, Lübnan, beyrut, Dünya, Ordu, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hizbullah Destekçilerinden Ülke Havalimanına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:00 Erdoğan’dan “Kabine’de değişiklik olacak mı“ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
19:44 Giovanni van Bronckhorst’tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt Giovanni van Bronckhorst'tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt
19:40 Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
19:23 Antalya’da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti Antalya'da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
19:02 İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
18:31 Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı
18:30 Fatih Terim’den dikkat çeken paylaşım Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 14:13:55. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah Destekçilerinden Ülke Havalimanına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.