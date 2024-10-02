Hizbullah, İsrail Askerlerine Saldırdı

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail askerlerinin patlayıcıyla hedef alındığını, askerlerden bazılarının öldüğünü duyurdu.

Lübnan'daki Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail güçleriyle çatışma çıktığı belirtildi. İsrail askerlerinin saat 14.00 sıralarında patlayıcı ile hedef alındığı aktarılan açıklamada, "İsrail ordusu Yaroun köyünün etrafından gizlice dolanmaya çalışırken Hizbullah savaşçıları patlayıcı bir cihazı infilak ettirdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü kaydedildi.

Maroun El Ras'ta çatışmalar devam ediyor

Yapılan başka bir açıklamada ise, Hizbullah mensuplarının güneydeki Maroun El Ras kasabasına sızan İsrail askerleriyle çatışmaya girdiği ve çatışmanın devam ettiği ifade edildi. - BEYRUT