Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı

Hizbullah'tan İsrail'e bir misilleme saldırısı daha geldi. İsrail basınında yer alan haberlere göre; Hizbullah'ın en az 6 füze ile gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenler çaldı. İlk belirlemelere göre füzelerin önlendiği belirtilirken, Magen David Adom ambulans servisi saldırıların herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığını açıkladı. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen yayın kuruluşları son saldırılarda uzun menzilli füzelerin kullanıldığını iddia etti. Saldırı anı ve füzelerin önlendiği dakikalar ise kameralara yansıdı. - TEL AVİV