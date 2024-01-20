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Hızını Almayan Otomobil Kırmızı Işıktaki Araçların Arasına Daldı - Son Dakika
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Hızını Almayan Otomobil Kırmızı Işıktaki Araçların Arasına Daldı

Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi. Kamera görüntülerinde, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda hızını alamayan bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptığı, Atatürk Bulvarı'nda ise bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarptığı görüldü. Ayrıca, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki İtfaiye Kavşağında da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı.

20.01.2024 - 01:07,
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Hızını alamayan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı... O anlar kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan kayıtlarda, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptığı yer aldı. Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması kamera görüntüsüne yansıdı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki İtfaiye Kavşağında da iki otomobilin çarpışması görüntülendi.

Hızını Almayan Otomobil Kırmızı Işıktaki Araçların Arasına Daldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hızını Almayan Otomobil Kırmızı Işıktaki Araçların Arasına Daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hızını Almayan Otomobil Kırmızı Işıktaki Araçların Arasına Daldı - Son Dakika
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