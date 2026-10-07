Hollanda bayraklı gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı, Karanlık Liman'a demirletildi - Son Dakika
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Hollanda bayraklı gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı, Karanlık Liman'a demirletildi

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Hollanda bayraklı gemi Çanakkale Boğazı\'nda arızalandı, Karanlık Liman\'a demirletildi
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İstanbul'dan İtalya'ya giden Hollanda bayraklı 156 metrelik 'DANZIGERGRACHT' genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Kılavuz kaptan refakatinde römorkörle çekilen gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 156 metre boyundaki 'DANZIGERGRACHT' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

İstanbul'dan İtalya'ya giden Hollanda bayraklı 156 metre boyundaki 'DANZIGERGRACHT' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-17' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hollanda bayraklı gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı, Karanlık Liman'a demirletildi - Son Dakika
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