Hong Kong bayraklı dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Alaçam'da karaya oturdu - Son Dakika
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Hong Kong bayraklı dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Alaçam'da karaya oturdu

Hong Kong bayraklı dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Alaçam\'da karaya oturdu
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Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling gemisi, mürettebatının tahliyesinin ardından sürüklenerek Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde karaya oturdu. Hasar gören gemiyi bulunduğu yerden güvenli bölgeye çekmek için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Karadeniz'de dron saldırısına uğradıktan sonra sürüklenerek Samsun'un Alaçam ilçesi sahilinde karaya oturan Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede dron saldırısına uğrayan gemide bulunan 21 mürettebat, Maran Pytha isimli gemi tarafından kurtarılarak Novorossiysk Limanı'na götürüldü.

Mürettebatın tahliye edilmesinin ardından başıboş şekilde sürüklenmeye başlayan gemi, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları ve akıntının etkisiyle Samsun kıyılarına doğru ilerledi.

Akıntıya kapılan boş tanker gemi, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan mevkisinde karaya oturdu. Hasar gören geminin bulunduğu yerden çekilerek güvenli bir bölgeye götürülmesi amacıyla kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin gemiyi bulunduğu bölgeden çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Hong Kong, Karadeniz, 3. Sayfa, Alaçam, Samsun, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hong Kong bayraklı dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Alaçam'da karaya oturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong bayraklı dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Alaçam'da karaya oturdu - Son Dakika
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