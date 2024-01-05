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Hopa'da karaya oturan kuru yük gemisinin onarımı 40 gündür devam ediyor - Son Dakika
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Hopa'da karaya oturan kuru yük gemisinin onarımı 40 gündür devam ediyor

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında 27 Kasım 2023 günü yaşanan fırtınada kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisi olan Palau bandıralı 'FR Pearl' adlı geminin onarım çalışmaları 40 gündür devam ediyor. Geminin yeniden demir alması için özel bir kurtarma şirketi tarafından yoğun çaba sarf ediliyor.

Hopa\'da karaya oturan kuru yük gemisinin onarımı 40 gündür devam ediyor
05.01.2024 - 09:21,
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Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında 27 Kasım 2023 günü yaşanan fırtınada kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin onarım çalışmaları 40 gündür devam ediyor.

Hopa ilçesinde 27 Kasım 2023 günü fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 13 kişilik mürettebatı sorunsuz tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi 40 gündür kıyıda bekletiliyor.

Gemi için özel bir kurtarma şirketi ilçeye gelerek onarım çalışması başlatırken, geminin yeniden demir alması için yoğu çaba sarf ediliyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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