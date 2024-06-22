Hopa'da yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki araca isabet etti: Karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Hopa'da yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki araca isabet etti: Karayolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen olayda yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki bir araca isabet etti. Araç içinde bulunanlar yara almadan kurtulurken, olay sonucunda Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun trafiğe açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

22.06.2024 16:02
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Hopa'da yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki araca isabet etti: Karayolu ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki bir araca isabet etti. Araç içinde bulunanlar şans eseri yara almazken, olay sonucunda karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa- Kemalpaşa arasındaki kesimi heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan bir araca isabet etti. Şans eseri araçta bulunanlar kazadan yara almadan kurtuldu. Dev kayaların isabet ettiği Kemalpaşa-Hopa karayolu, tek yönlü ulaşıma kapanırken ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Karadeniz Sahil Yolu, hem yerel halkın hem de tatilcilerin yoğun olarak kullandığı önemli bir güzergah olması nedeniyle trafik akışının yeniden sağlanabilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Yetkililer, yolun en kısa sürede trafiğe açılabilmesi için iş makineleri ve ekipmanlarla yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Kemalpaşa, Artvin, Hopa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hopa'da yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki araca isabet etti: Karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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