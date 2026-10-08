Hopa Esenkıyı Tır Parkı'nda heyelanda 1 kişi öldü, 8 tırın hasar gördüğü belirtildi - Son Dakika
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Hopa Esenkıyı Tır Parkı'nda heyelanda 1 kişi öldü, 8 tırın hasar gördüğü belirtildi

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Hopa Esenkıyı Tır Parkı\'nda heyelanda 1 kişi öldü, 8 tırın hasar gördüğü belirtildi
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Artvin Hopa'daki Esenkıyı Tır Parkı'nda sabah 06.00 sıralarında heyelan oldu; 1 kişi hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre 8 tır hasar gördü. Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, AFAD ve kollukla alan güvenliğinin alındığını, tır parkının tahliye edildiğini söyledi.

Artvin'in Hopa ilçesinde bu sabah Esenkıyı Tır Parkı'nda 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, " AFAD'ımızla, Özel İdaremizle birlikte, kolluk kuvvetlerimizle birlikte şu an alanın güvenliğini aldık. Tır parkımızı tahliye ettik" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri saat 06.00 sıralarında park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlar hasar gördü ve bir tanker yan yattı. İlk belirlemelere göre 8 tırın hasar aldığı bölgede AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya "Ne yazık ki sabah 6 sularında Esenkıyı tır parkımızda, Özel İdaremiz tarafından işletilen Esenkıyı tır parkımızda heyelandan ötürü, işte taşların kopmasından sebeple bir vatandaşımız hayatını kaybettiler. Vatandaşımız aracını almaya doğru hareketlenmeye başlayınca heyelan sebebiyle, taşların kopmasını fark etti. Fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken, dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor. AFAD'ımızla, Özel İdaremizle birlikte, kolluk kuvvetlerimizle birlikte şu an alanın güvenliğini aldık. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Süreci takip ediyoruz. Çalışmalarımız şimdi devam ediyor. Tır parkımızı tahliye ettik. Süreci takip ediyoruz. Geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
3. SayfaArtvinGüncelAFADHopaSon Dakika

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SON DAKİKA: Hopa Esenkıyı Tır Parkı'nda heyelanda 1 kişi öldü, 8 tırın hasar gördüğü belirtildi - Son Dakika
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