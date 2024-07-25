Horasan'da Gölette Boğulan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Horasan'da Gölette Boğulan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Horasan\'da Gölette Boğulan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Horasan ilçesinde serinlemek için gölete giren dört çocuktan üçü kurtarıldı, kayıp çocuğun cansız bedenine ise uzun çalışmalar sonucu ulaşıldı. Arama ve kurtarma çalışmaları için AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu ve Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

25.07.2024 21:24
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Horasan ilçesinde serinlemek için gölete giren dört çocuktan üçü kurtarıldı, kayıp çocuğun cansız bedenine ise uzun çalışmalar sonucu ulaşıldı.

Horasan ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde yüzmek için gölete giren dört çocuk boğulma tehlikesi geçirmiş ve çevredeki vatandaşlar çocukların yardımına koşmuştu. Çocuklarda üçü kurtarılırken, 13 yaşındaki E.T. suda gözlerden uzaklaşarak bir anda kayboldu.

Bölgeye arama ve kurtarma çalışmaları için AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalar sonucu talihsiz çocuğun cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu. Çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. E.T.'nin cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Horasan'da Gölette Boğulan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

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