Horasan\'da Gölette Boğulan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Horasan ilçesinde serinlemek için gölete giren dört çocuktan üçü kurtarıldı, kayıp çocuğun cansız bedenine ise uzun çalışmalar sonucu ulaşıldı.

Horasan ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde yüzmek için gölete giren dört çocuk boğulma tehlikesi geçirmiş ve çevredeki vatandaşlar çocukların yardımına koşmuştu. Çocuklarda üçü kurtarılırken, 13 yaşındaki E.T. suda gözlerden uzaklaşarak bir anda kayboldu.

Bölgeye arama ve kurtarma çalışmaları için AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalar sonucu talihsiz çocuğun cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu. Çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. E.T.'nin cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZURUM